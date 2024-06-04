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الثلاثاء، 04-06-2024 05:54 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الإخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

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واشتمل الإنزالان على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.


ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 101 إنزالٍ جويٍ و257 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

 




 

 


 

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