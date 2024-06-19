الأربعاء 19-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 19-06-2024 08:49 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت الأربعاء، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وتبين بأنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

 

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