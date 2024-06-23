الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن العام : العثور على جثة شخص مصاب بأعيرة نارية في الشونة الجنوبية

الملك يشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

الكنيست يصوت غدا على تمديد مدة خدمة الاحتياط بالجيش

المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 يباشر أعماله

توضيح حكومي حول أسعار الدجاج والكميات المتوفرة في الأسواق

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

رئيس النواب ونائب رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين

هل تنادي الأفيال حقا بعضها بالاسم؟.. العلم يقول كلمته

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

دعوات بإسرائيل لإضراب عام حتى حل الكنيست وإسقاط الحكومة

الأحد، 23-06-2024 03:51 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد 23 حزيران 2024، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


واشتمل الإنزالين على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
667828dd6e61e

الملك يشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

63854755753099911631

المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 يباشر أعماله

RzKSkVTVHzUVZJScsWGS0L3657X6R0UMyutuY4bO (1)

توضيح حكومي حول أسعار الدجاج والكميات المتوفرة في الأسواق

6677f2cd7c2a4

الفاو ووزارة الزراعة تطلقان مشروعاً لتعزيز كفاءة الدوائر الزراعية اللامركزية في الأردن

Work in America

فرص عمل للاردنيين في أمريكا - رابط للتسجيل

520242210183570128400

تنويه حول صرف رواتب الموظفين

أخبار متعلقة
1718458988565

وصول 45 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عشية عيد الأضحى

66686081bdd25

الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون اجتماعا تنسيقيا

image (6)

فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

2202420144051148785468

تجارة الأردن: انخفاض أسعار الأرز بنوعيه 30% والزيوت 25% وارتفاع اللحوم المستوردة

10202313154711960872082

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

القوات المسلحة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الاحد