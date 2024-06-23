بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد 23 حزيران 2024، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

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واشتمل الإنزالين على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.



وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.