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السبت، 30-01-2021 12:21 م

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجر السبت، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.


وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات من الحشيش (٣٦٢) كف حشيش وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقيه ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.


 




 

 


 

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