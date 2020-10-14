بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني خدمة اشمل نفسك ، حيثُ تسمح هذه الخدمة للعامل التقدم بطلب لشموله بالضمان الاجتماعي في حال لم تقم جهة عمله بشموله عن فترة عمله أو على اجره الحقيقي الذي يتقاضاه.وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أن خدمة اشمل نفسك متوفرة على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo على زاوية الخدمات الإلكترونية ويتعين على العامل الذي يرغب التقدم بطلب لشموله بالضمان الاجتماعي الدخول عليها، فعلى العامل الأردني إدخال رقمه الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية وتاريخ ميلاده، أما غير الأردني فيطلب منه ادخال رقمه الشخصي ورقم جواز السفر، ومن ثم الضغط على خيار التحقق وحفظ البيانات،وأضافت إن بعد ذلك يكون متاحا للعامل تعبئة النموذج الذي يتضمن كافة البيانات المطلوب إدخالها للتقدم بطلب شموله بالضمان الاجتماعي وإرسال الطلب، ومن ثم تقوم المؤسسة بعد استقبالها طلب الشمول من العامل بإجراءات التفتيش وشموله اعتباراً من تاريخ التفتيش على المنشأة في إطار ترتيبات "برنامج بادر".وأشارت إلى أن إطلاق خدمة اشمل نفسك جاءت للمحافظة على حقوق العاملين في المنشآت التي يعملون لديها والتي لم تقم بشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وحرصاً منها على ضمان استفادة العاملين من المنافع التأمينية التي توفّرها المؤسسة.