بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي بأن أرشفة كافة الملفات والوثائق المرتبطة بالمنشآت المشمولة قد تم استكمالها بشكل كلي في الاسبوع الماضي وذلك بدعم وإسناد من القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.وأوضحت المؤسسة بأن مشروع الارشفة الالكترونية للوثائق المرتبطة باعمال المؤسسة قد تم اطلاقه في شباط الماضي برعاية دولة الدكتور عمر الرزاز حيث التزمت المؤسسة انذاك بانهاء المرحلة الاولى والاهم من عمر المشروع، بحلول نهاية العام الحالي.وبينت المؤسسة بأن هذه الخطوة تتزامن وتتكامل مع مشروع التحول الالكتروني الذي تمكنت من خلاله التخلي عن غالبية المعاملات الورقية واتاحة نحو (90%) من خدماتها من خلال بوابة الخدمات الالكترونية، مؤكدة على حرصها في تقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجمهورها والتي تسهل عليهم الحصول على الخدمات الكترونياً بكل سهولة ويسر وتوفيرا للوقت والجهد عليهم دون الحاجة لمراجعة فروعها.وبيّن المشرف على تنفيذ مشروع الأرشفة ومساعد المدير العام للفروع في المؤسسة عبدربه الحباشنة بأن المؤسسة ومن خلال كوادرها المتخصص شرعت خلال العام الماضي على إعداد خطة عمل ومنهجية متكاملة وفاعلة لأرشفة كافة وثائق المؤسسة وبالتعاون مع شركة طلال ابوغزالة على تطوير نظام الكتروني متكامل للأرشفة الالكترونية، كما شرعت المؤسسة بتطبيق خطة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة بدعم وإسناد من كوادر القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.من جانبه، بيّن مدير الملفات المركزية والمسؤول عن تنفيذ مشروع الارشفة الالكترونية يوسف أبوقوطة ان كوادر المؤسسة والقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية كانت تعمل على مدار الساعة كون المشروع يعد من الاولويات الاستراتيجية للمؤسسة ويشكل مرتكزا اساسيا لاستدامة المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال المؤسسة، مبيناً ان استكمال ارشفة الملفات والوثائق الخاصة بالمنشآت المشمولة باحكام قانون الضمان الاجتماعي في مختلف فروع المؤسسة سيتبعه في المرحلة التالية ارشفة الملفات الشخصية والمالية والادارية وقرارات اللجان الطبية والتي يتوقع استكمالها بحلول منتصف العام القادم 2021.وحول عدد الملفات التي تمت ارشفتها الكترونيا في المرحلة الاولى من عمر المشروع، أوضح ابوقوطة بان عدد الملفات التي تمت ارشفتها زادت عن (110) آلاف ملف وبلغت الوثائق التي تمت أرشفتها (16) مليون (715) ألف وثيقة.واكدت المؤسسة في عيدها الثاني والاربعين الذي يصادف اليوم حرصها على حماية حقوق كافة مشتركيها وشمول كافة العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفير الخدمات الإلكترونية لهم بنسبة (100%) حتى يتمكنوا من تقديم كافة معاملتهم والحصول على مستحقاتهم بكل سرعة وبأقل وقت وجهد ممكن.