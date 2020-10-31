السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

مدير مستشفى حمزة للوكيل : 8 وفيات من المستشفى خلال 24 ساعة

مئات الإصابات بالكورونا بين الأطباء في الاردن

نقابة الأطباء : فقدنا خيرة من أطبائنا وارتفاع عدد الوفيات الى 9

انتهاء موعد انسحاب المترشحين للانتخابات النيابية

إغلاق مقر صندوق تسليف النفقة يومين بسبب كورونا

المستقلة للانتخاب: 1350 صحافياً وإعلامياً لتغطية الانتخابات النيابية

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تعلن تعليق الدوام في مركز الإدارة العامة أربعة أيام

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الضمان : اغلاق إدارة فرع ضمان شمال عمان بسبب اصابة بكورونا

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي : الوضع مقلق بلا شك




السبت، 31-10-2020 06:52 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1020203014111222604200


الوكيل الاخباري - اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي، ان حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها اثناء ممارستهم لاعمالهم تعد اصابة عمل باعتبارها مرض مهني وفقا لجدول الامراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي. 
اضافة اعلان

وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين باحكام القانون من العاملين في هذه المنشات، بينت المؤسسة بان المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فان المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية اذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والاقامة في المستشفى وذلك وفقا لاسس تحددها المؤسسة، بالاضافة للبدلات اليومية اثناء فترة تعطله عن العمل.

وفي حالات الاصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. اما حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بالفيروس، فتعد وفاة اصابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الاجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الاصابة وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.

وأوضحت المؤسسة بانها  ستعلن عن الجهات الطبية المعتمدة والاجراءات التي يتوجب اتباعها لهذه الغاية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لوكيل

مدير مستشفى حمزة للوكيل : 8 وفيات من المستشفى خلال 24 ساعة

10202031171935420973006

مئات الإصابات بالكورونا بين الأطباء في الاردن

5f9da0d433b37

نقابة الأطباء : فقدنا خيرة من أطبائنا وارتفاع عدد الوفيات الى 9

1

انتهاء موعد انسحاب المترشحين للانتخابات النيابية

102020279852123052276

إغلاق مقر صندوق تسليف النفقة يومين بسبب كورونا

1

المستقلة للانتخاب: 1350 صحافياً وإعلامياً لتغطية الانتخابات النيابية

أخبار متعلقة
1020202620043330146675

الضمان : اغلاق إدارة فرع ضمان شمال عمان بسبب اصابة بكورونا

10202019202825668504321

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب والسلف

10202019202825668504321

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

9202021153646129067049

الضمان تعلن تمديد برنامج تمكين للتخفيف من أعباء الأزمة الحالية

92020812167894169836

توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي

66be0fcd795b0f04c2942a57864e1a22

بيان هام من الضمان حول الرواتب التقاعدية