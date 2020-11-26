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الخميس، 26-11-2020 05:02 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقوات المسلحة الأردنية وفي ضوء توجهات المؤسسة لتقديم خدمات مساندة لمشتركيها ومتقاعديها، وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية مذكرة تفاهم تهدف الى تقديم ميزة خاصة لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي تتمثل بتقديم خصم على مشترياتهم من كافة فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

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ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية رئيس الهيئة الادارية للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد الركن ابراهيم النعيمات. وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين سيتم توفير بطاقة "حيّاك" الشرائية التي ستصدرها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي الراغبين بالاستفادة من الخصم. 

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم خصم على المشتريات ضمن البطاقة التي يتم إصدارها بنسبة (5%) على ان لا تتجاوز قيمة المشتريات (100) دينار شهريا، كما يشترط للحصول على تلك البطاقة أن لا يكون المتقاعد أو المؤمن عليه مستفيدا من بطاقة رفاق السلاح. 

من جانبه بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن إبرام هذه الاتفاقية تندرج ضمن برنامج متكامل للخدمات الحصرية التي تزمع المؤسسة استكمال تقديمها لمتقاعديها ومشتركيها.
وأوضح الرحاحلة ان اصدارهذه البطاقة سيتم من خلال موقع المؤسسة الالكتروني www.ssc.gov.jo وسيتم استيفاء دينار واحد رسوم بدل اصدار تدفع لمرة واحدة عن كل بطاقة، مبينا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية اتفقتا على طرح (100) ألف بطاقة خلال المرحلة الأولى وهي قابلة للزيادة حسب حجم الإقبال عليها.

وتقدم الرحاحلة بالشكر من الهيئة الادارية للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لإتاحة الفرصة أمام متقاعدي الضمان الاجتماعي والمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي ستقدمها لهم، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة  العسكرية من خلال توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وذات جودة عالية في كافة أنحاء الوطن.

ومن جانبه ثمن رئيس الهيئة الادارية للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد الركن ابراهيم النعيمات دور مؤسسة الضمان في دعمها المستمر للمؤمن عليهم والمتقاعدين وسعيها في تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لكافة المشمولين تحت مظلتها سواء متقاعدين او مشتركين.


وحضر توقيع مذكرة التفاهم عن جانب المؤسسة العسكرية مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد ومدير عام شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني علي عبد الجبار وعن جانب المؤسسة مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية محمدعوده، ومديرإدارة القضايا و الشؤون القانونية شامان المجالي ومدير إدارة الشؤون المالية علي الصمادي ومدير المركز الإعلامي احمد البدارين ومدير تكنولوجيا المعلومات خالد الحوامدة ومديرة الإعلام والاتصال خلود غنيمات.


 




 

 


 

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