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الإثنين، 04-01-2021 07:03 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة (15%) على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 ولجميع الطلبة فيها وبغض النظر عن أية خصومات سابقة تم تقديمها، قد وصل لغاية الآن إلى (139) مدرسة يقدر عدد الطلبة فيها بنحو (60) ألف طالب وطالبة.
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ولمعرفة تلك المدارس والحصول على الخصم تدعو المؤسسة أولياء أمور الطلبة الدخول على الرابط التالي: 
https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/
وفي حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.


 




 

 


 

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