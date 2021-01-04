بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة (15%) على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 ولجميع الطلبة فيها وبغض النظر عن أية خصومات سابقة تم تقديمها، قد وصل لغاية الآن إلى (139) مدرسة يقدر عدد الطلبة فيها بنحو (60) ألف طالب وطالبة.ولمعرفة تلك المدارس والحصول على الخصم تدعو المؤسسة أولياء أمور الطلبة الدخول على الرابط التالي:https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/وفي حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.