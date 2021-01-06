بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة (15%) على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 ولجميع الطلبة فيها وبغض النظر عن أية خصومات سابقة تم تقديمها، قد ارتفع إلى (271) مدرسة.وتدعو المؤسسة أولياء أمور الطلبة لتصفح الرابط التالي لمعرفة تلك المدارس:https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/و في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.