الأربعاء 06-01-2021
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الأربعاء، 06-01-2021 08:19 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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 الوكيل الاخباري - بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة (15%) على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 ولجميع الطلبة فيها وبغض النظر عن أية خصومات سابقة تم تقديمها، قد ارتفع إلى (271) مدرسة.
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 وتدعو المؤسسة أولياء أمور الطلبة لتصفح الرابط التالي لمعرفة تلك المدارس:
https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/و في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.

 




 

 


 

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