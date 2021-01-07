الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

إعادة فتح المساجد والمدارس الابتدائية في غزة

لبنان يسجل 16 وفاة و 4774 اصابة جديدة بفيروس كورونا

انخفاض أسعار الذهب عالميا

قرار حكومي قريب لفتح قطاعات جديدة

وزارة الداخلية تحذر المواطنين وتتوعد

انتهاء أزمة الشاحنات الاردنية المتجهة إلى سلطنة عمان

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأردن يسجل أقل نسبة فحوصات إيجابية بكورونا منذ أشهر

وزير التربية : التعليم الالكتروني خيارا لاستمرار العملية التعليمية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة حداد

الخميس، 07-01-2021 06:22 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1202171411936062584


الوكيل الاخباري - بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة (15%) على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 ولجميع الطلبة فيها وبغض النظر عن اية خصومات سابقة تم تقديمها، قد ارتفع إلى (387) مدرسة.
اضافة اعلان

 وتدعو المؤسسة اولياء امور الطلبة لتصفح الرابط التالي لمعرفة تلك المدارس:
https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/

و في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12021314397780648768

قرار حكومي قريب لفتح قطاعات جديدة

120217183845333935720

وزارة الداخلية تحذر المواطنين وتتوعد

12202021151558814572330

انتهاء أزمة الشاحنات الاردنية المتجهة إلى سلطنة عمان

1220203118236981449453

الأردن يسجل أقل نسبة فحوصات إيجابية بكورونا منذ أشهر

120212135358312139227

وزير التربية : التعليم الالكتروني خيارا لاستمرار العملية التعليمية

12021320250452935598

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة حداد

أخبار متعلقة
12021595635256926859

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

12202030174454153344044

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

120212222126783489439

الضمان الاجتماعي يدعو المواطنين للاستفادة من هذه الخصومات

12202030112555213054747

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

12202024112629169678327

الضمان: صرف بدل التعطل عن العمل لمدة 6 أشهر

1220201220447330509194

الضمان الاجتماعي تعلن عن سلفة 500 دينار لهذه الفئة