بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تلقى أكثر من 171 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل أكثر من 52 ألف على الجرعة الثانية من المطعوم .وأوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الثلاثاء في بيان، أن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا 171840 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس 52338 شخصا".ووصل عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 543431 شخصا، وفق تصريح المركز الثلاثاء.