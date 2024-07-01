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الإثنين، 01-07-2024 01:34 م

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

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الوكيل الاخباري - عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة للأهل في غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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ووفق بيان للهيئة اليوم الاثنين، تتكون القافلة من 32 شاحنة تم تجهيزها بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي وبدعم من اتحاد الطلبة الإندونيسيين وصندوق إغاثة الطفل الفلسطيني وتكية أم علي وغيرها من الحملات الشعبية وتحمل طرودا غذائية أساسية ومواد إغاثية مثل الخيم المستلزمات الطبية، ليصار إلى توزيعها على الأهل في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

 

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