بيان صادر عن جمعية وكلاء السياحة بخصوص قضية الحجاج الأردنيين

الوكيل الإخباري - عبرت جمعية وكلاء السياحة والسفر عن أسفها وتعازيها حول وفاة حجاج أردنيين خلال موسم الحج الحالي.

اضافة اعلان



وأكدت الجمعية وفق بيان لـ "الوكيل الإخباري" ثقتها بالإجراءات الحكومية والقضائية المتخذة بشأن قضية وفاة وإصابة حجاج أردنيين.

وأشارت الجمعية، إنها بانتظار نتائج التحقيق الرسمية التي ستصدر عن الحكومة خلال الفترة المقبلة.



وأضافت أنه لا يوجد أي جهة أو شخص مخولين بالتصريح بالنيابة عن الجمعية ما عدا رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية وكلاء السياحة والسفر محمد عبدالمجيد المجالي والناطق باسمها الدكتور رافع الطاهات.



وكان وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة إلى تقديم جميع المعلومات والبيانات التي تحتاجها النيابة العامة فورا في مسارها التحقيقي وضمن إطار اختصاصها للوقوف على الأسباب وراء قضية الحجاج الأردنيين.