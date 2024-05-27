الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلام عبري: توافق بمجلس الحرب على وقف هجوم رفح

كندا تعتزم تقديم 5 آلاف تأشيرة لسكان غزة

بيان صادر عن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني: تأييد وفخر برؤية سمو ولي العهد

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لرفح

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ينهي استلام طلبات الترشح للانتخابات النيابية لعام 2024 بعد تلقي 130 طلباً

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

شاهد : عاصفة ترابية في الاردن والارصاد تهيب بالمواطنين - فيديو

خروج مستشفى الكويت برفح عن الخدمة

تورك: قصف رفح يكشف عدم تغير أساليب الحرب الإسرائيلية

غريفيث : نساء وأطفال أحرقوا أحياء برفح

الإثنين، 27-05-2024 11:52 م

بيان صادر عن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني: تأييد وفخر برؤية سمو ولي العهد

7c2b048d-d395-4479-93a7-4f0776329cd3


الوكيل الاخباري - يعبر حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني عن فخره واعتزازه بالمقابلة التي أجراها سمو ولي العهد الأردني مع قناة العربية. تعكس هذه المقابلة رؤية قيادية حكيمة ومستقبلية للأردن.

نثمن بعمق كلمات سموه حول التحديات الكبيرة التي واجهها الأردن على مدى السنوات الماضية، من الأزمات الإقليمية إلى التحديات الاقتصادية والصحية. إن قدرة الأردن على تجاوز هذه التحديات بفضل وعي شعبه وقوة مؤسساته وقيادته الرشيدة هي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا.

يؤكد حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني دعمه الكامل لرؤية سمو ولي العهد في تطوير التعليم، الصناعة، والسياحة، وزيادة الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي. إن التوجه نحو تعزيز هذه القطاعات الحيوية يعكس التزاماً واضحاً ببناء مستقبل مشرق ومستدام للأردن.

نثمن موقف سموه الداعم للشعب الفلسطيني، وجهوده في تعزيز الأمن الوطني وتهدئة التوترات الإقليمية. إن تأكيد سموه على أهمية التكامل العربي والتعاون الإقليمي، والعلاقات المتميزة مع المملكة العربية السعودية، يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

يؤيد حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني بشدة جهود سمو ولي العهد في تعزيز التعليم المهني والتقني، ودعمه لقطاع التكنولوجيا والسياحة كمحركين رئيسيين للنمو الاقتصادي. إن التركيز على هذه المجالات يعكس رؤية متقدمة لتطوير الكفاءات البشرية وتحفيز الابتكار.

إننا في حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني نفتخر برؤية سمو ولي العهد ونتعهد بدعمنا الكامل لكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والازدهار للأردن وشعبه. نؤمن بأن هذه الرؤية الطموحة ستقود الأردن نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وستعزز مكانته كواحة للأمان والاستقرار في منطقة مضطربة.

عاش الأردن حراً عزيزاً تحت قيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد.

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
51b7565a-5f3a-45b5-a84f-609d86e6b1d0

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ينهي استلام طلبات الترشح للانتخابات النيابية لعام 2024 بعد تلقي 130 طلباً

5202426143254830382042

الامن العام : حجز المركبة لمدة شهر ومخالفة 200 دينار لهذه السائقة - صورة

عطلة

عطلة رسمية في 9 حزيران بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي

720234181444531384400

توضيح حكومي حول سيارات الكهرباء

الخصاونة

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

WhatsApp-Image-2024-02-07-at-17.40.43_d534fa4d

الملك ورئيس وزراء النرويج يؤكدان ضرورة وقف الكارثة الإنسانية بغزة

أخبار متعلقة
0

"حزب تيار الاتحاد الوطني يبرز دور المرأة في السياسة الأردنية: من الماضي إلى الحاضر"

6638bbed697fd

الدكتور الشيخ محمد الغول ينضم للمجلس المركزي لحزب تيار الاتحاد الوطني الأردني

WhatsApp Image 2024-05-02 at 3.05.55 PM

تكريم عمال الوطن في الرصيفة تحت رعاية تيار الاتحاد الوطني الأردني