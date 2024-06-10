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الإثنين، 10-06-2024 08:47 م

بيان صادر عن حزب تيار الاتحاد الوطني

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الوكيل الإخباري - وصف الكابتن محمد الخشمان، رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني ورئيس مجلسه المركزي، خطاب جلالة الملك خلال احتفال المملكة باليوبيل الفضي بأنه شامل ويرسم خارطة الطريق للمستقبل بعد مسيرة ربع قرن من التحديات والإنجازات، وقدم رؤية واضحة ومحددة دون تردد.اضافة اعلان


وأكد الخشمان أن خطاب جلالة الملك كان معبرًا وأيقظ مشاعر العزة والفخر في القلوب عند حديثه عن مسيرة الإنجاز الأردني في أشد الظروف صعوبة. كما أثنى على وصف جلالته للسردية الأردنية في الدفاع عن قضايا الأمة ونصرة المظلومين بأفضل وصف ممكن.

وأضاف أمين عام حزب تيار الاتحاد الوطني السيد علي الزبون أن الخطاب الملكي بث الأمل والتفاؤل عند حديث جلالته عن المواهب الشبابية والكفاءات والقدرات البشرية في شتى المجالات، مما يعزز الثقة في المستقبل. وكعادته، شد جلالة الملك من أزرنا وزادنا ثقة فوق ثقتنا عندما أكد أن الأردن سيبقى، بقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، عصيًا على كل المصاعب والتحديات. وقد وحدنا خلف الراية في مواجهة الخوارج وأصحاب الفتن، وتجاوزنا الفوضى الإقليمية بصمود وثبات.

وأشار رئيس المكتب السياسي الدكتور خالد العطيات إلى أن جلالة الملك أوضح بشكل لا يقبل التأويل أن الهوية الوطنية هي مصدر ثبات وقوة في مواجهة الأخطار. وان هذا يعكس اعتزاز حزب تيار الاتحاد الوطني بالقيادة الهاشمية الحكيمة، ويجدد الولاء والالتزام بالعمل من أجل رفعة الأردن وتحقيق رؤى جلالة الملك في بناء مستقبل مشرق وآمن لجميع أبناء الوطن.

 




 

 


 

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