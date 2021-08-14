بيان صادر عن دائرة الآثار العامة حول دفائن تركية في الأردن

الوكيل الاخباري -

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أصدرت دائرة الأثار العامة بيانا توضيحيا حول وجود دفائن تركية في المملكة أكدت خلاله أنها شائعات تستهدف آثار الاردن وتاليا نص البيان:ورد لدائرة الآثار العامة هذا الصباح السبت ١٤ آب خبر عن قيام إحدى قنوات التلفزة الأجنبية بنشر تقرير عن وجود دفائن تركية في المملكة، وإذ لم تستطع الدائرة التأكد من مصدر الخبر أو الإطلاع على التقرير التلفزيوني، فإن دائرة الآثار العامة تؤكد أن كل ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هو عبارة عن موروثات شعبية متوارثة لا صحة لها.وتهيب الدائرة بأن لا يتم الإلتفات الى هذه الشائعات والمغالطات التي تستهدف آثار الأردن وتاريخه مما يسمح للبعض وهم قلة بالعبث في المواقع الأثرية.كما تدعو دائرة الآثار العامة المواطنين الكرام للحفاظ على الآثار والتعاون معها ومع الأجهزة الأمنية لمنع أي اعتداءات على هذه المواقع.