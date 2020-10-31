بيان صادر عن دائرة الافتاء العام

الوكيل الاخباري -

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كشف التقرير السنوي لدائرة الافتاء العام عن عدد الفتاوى الصادرة عام 2019، بجميع مكاتبها المنتشرة في محافظات المملكة 219614 فتوى، وكانت فتاوى الطلاق الواقع 12776 والطلاق غير الواقع 23216، بمعدل 878 فتوى يوميا.ووفق التقرير السنوي الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه اليوم السبت، بلغ عدد الاسئلة للدائرة عبر الهاتف 125811، والأسئلة العامة 29202، ومن خلال الرسائل القصيرة 2002 ، فيما بلغ عدد الاسئلة من خلال الموقع الإلكتروني 18673 سؤالا، وعن طريق الفيس بوك 7666 والمكتوبة 268.وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن دائرة الافتاء حرصت على تقديم خدماتها للمواطنين بصورة مجانية عن طريق الوسائل المختلفة والمتنوعة، بما يحقق للسائل مبتغاه في الحصول على الحكم الشرعي.واضاف أنه جرى انشاء مديريات واقسام متخصصة لكل مجال من مجالات الاسئلة، الشرعية، والتواصل مع الجمهور عن طريق موقع الدائرة الإلكتروني، والتطبيقات الإلكترونية ووسائل التكنولوجيا الحديثة المختلفة، بما يواكب روح العصر ويعزز حضور الدائرة ودورها في المجتمع، ووقوفها صفا مع المؤسسات المتميزة وطلبا للآجر والثواب من الله تعالى.وتوزعت الفتاوى في مكاتب الدائرة المنتشرة في المحافظات على 75582 فتوى بمركز الدائرة، وكانت فتاوى الطلاق الواقع 5631، وفتاوى الطلاق غير الواقع 6888، والاسئلة عن طريق الهاتف 25363، والاسئلة العامة 8091، ومن خلال الرسائل القصيرة 2002، والموقع الإلكتروني 18673، ومن خلال الفيس بوك 7666 وبمعدل 302 فتوى يوميا.وبحسب التقرير السنوي، بلغ عدد الفتاوى في محافظة إربد 15231 وبمعدل 60 فتوى يوميا، وفي جرش 6126 فتوى بمعدل 24 فتوى يوميا، وفي البلقاء 6366 فتوى بمعدل 29 فتوى، وفي عجلون 11335 بمعدل 45 فتوى يوميا، وفي الكورة 4394 بمعدل 17 فتوى يوميا. وفي دير علا بلغ عدد الفتاوى 11540 بمعدل 46 فتوى، وفي الرمثا 7085 فتوى بمعدل 28 فتوى، وفي مأدبا 13289 بمعدل 53 فتوى يوميا، والزرقاء 11740 بمعدل 46 فتوى يوميا، والمفرق 6842 بمعدل 27 فتوى يوميا، والكرك 11431 بمعدل 45 فتوى يوميا، وفي الطفيلة 9871 بمعدل 39 فتوى يوميا، وفي معان 7880 بمعدل 31 فتوى يوميا، وفي العقبة 3176 بمعدل 12 فتوى يوميا، وفي البادية الشمالية 8443 بمعدل 3 فتاوى، وفي الاغوار الجنوبية 7949 بمعدل 31 فتوى، وفي لواء البتراء 672 بمعدل 3 فتاوى.وبحسب التقرير، تقدم الدائرة خدمة فتاوى الموقع الإلكتروني وخدمة الإرشاد الأسري وحل الخلاف بين المتنازعين، وخدمة المقابلات الشخصية وحساب الزكاة وخدمة الشكاوى والاستفسارات الادارية، فضلا عن خدمة استطلاع الرأي.ومن نشاطات الدائرة في عام 2019 افتتاح مكتب لواء البتراء ومكتب افتاء البادية الشمالية.