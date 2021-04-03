بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

الوكيل الاخباري -

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تنطلق أعمال المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية الاثنين المقبل بعنوان "نحو استراتيجية مرنة وخلاقة لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا"، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن المؤتمر الذي سيشارك فيه وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في الدول العربية الشقيقة، يتضمن أوراق عمل حول التحديات المستقبلية التي تواجه إدارة المورد البشري في ظل جائحة كورونا، وتجاربها وممارساتها في التعامل مع الأزمة واستثمارها وتحويلها إلى فرص.وأشار الناصر إلى أن أعمال المؤتمر التي تستمر يومين ستكون موزعة على جلسات تشمل تداعيات الجائحة ومتطلبات سرعة التكيف والمرونة لإدارة الأزمة، والمواءمة بين كفاءة الأداء وأنماط واستراتيجيات العمل مع تدابير المحافظة على الصحة والسلامة العامة وأولويات أجهزة الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا، وإدارة المخاطر في الخدمة المدنية وخطط الاستجابة للازمات.