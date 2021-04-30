بيان صادر عن رئاسة التشريفات الملكية حول مراسم تشييع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال

الوكيل الاخباري - أصدرت رئاسة التشريفات الملكية، اليوم الجمعة، بياناً حول مراسم تشييع المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال المعظم، رحمه الله، جاء فيه:

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"مراسم تشييع جثمان المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال المعظم، رحمه الله، يوم الجمعة الموافق 18 رمضان 1442 هجري 30 نيسان 2021 ميلادي.



يتحرك موكب التشييع من قصر المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال المعظم، رحمه الله، إلى مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص الساعة 11:55 صباحاً في موكب خاص.



يشارك صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، بمراسم التشييع.



حفاظا على سلامة الجميع، والتزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة المتبعة في التعامل مع وباء كورونا، تم تبليغ عدد محدود من المشيّعين من أفراد العائلة المالكة والسادة الأشراف، من قبل رئاسة التشريفات الملكية للتواجد في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص الساعة 12:10 ظهراً، وهم:

صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير عمر بن فيصل بن الحسين المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن طلال بن محمد المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال بن محمد المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير علي بن نايف المعظم.

صاحب السمو الملكي الأمير "محمد عباس" بن علي بن نايف.

صاحب السمو الملكي الأمير عاصم بن نايف.

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عاصم بن نايف.

صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد المعظم.

سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد حفظه الله.

سيادة الشريف شاكر بن زيد بن شاكر.

سيادة الشريف غازي بن شاكر بن زيد.

سيادة الشريف جميل بن ناصر بن جميل.

سيادة الشريف حسين بن ناصر بن جميل.

سيادة الشريف ناصر بن ناصر بن جميل.

سيادة الشريف فواز بن زبن بن عبدالله.

سيادة الشريف زيد بن فواز بن زبن بن عبدالله.



- يصل الموكب الخاص المرافق للجثمان الطاهر إلى المسجد الساعة 12:30 ظهراً.

- إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجنازة في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.

- ينقل الجثمان الطاهر سيراَ على الأقدام من مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، بعد أن يسجى الجثمان الطاهر على عربة مدفع. -تقوم موسيقات القوات المسلحة بعزف سلام الجنازة، بينما يقوم حرس الشرف بصفّيه، بأداء التحية العسكرية للجنازة. ويراعى في ذلك تعليمات السلامة العامة المتبعة.

-عند الوصول إلى الأضرحة الملكية، يتم إجراء مراسم مواراة الجثمان الطاهر الثرى.

-التزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، تلغى مراسم المصافحة لتقبّل التعازي".



--(بترا)