بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء تنبيها حول تعديل جرى على الموجز اليومي لحالات كورونا في المملكة لليوم الاحد .

اضافة اعلان



وجاء في التنويه " لم يتضمّن الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا لليوم الأحد الموافق 13/12/2020 التحديث الصحيح لحالات الدخول والخروج من المستشفيات، علماً بأن عدد حالات الدخول 172 حالة وعدد حالات الخروج 143 حالة؛ لذا اقتضى التنويه" .

تنويه: لم يتضمّن الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا لليوم الأحد الموافق 13/12/2020 التحديث الصحيح لحالات الدخول والخروج من المستشفيات، علماً بأن عدد حالات الدخول 172 حالة وعدد حالات الخروج 143 حالة؛ لذا اقتضى التنويه. https://t.co/tEo2AiAS6m December 13, 2020



