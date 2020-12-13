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الأحد، 13-12-2020 11:27 م

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء تنبيها حول تعديل جرى على الموجز اليومي لحالات كورونا في المملكة لليوم الاحد . 

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وجاء في التنويه " لم يتضمّن الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا لليوم الأحد الموافق 13/12/2020 التحديث الصحيح لحالات الدخول والخروج من المستشفيات، علماً بأن عدد حالات الدخول 172 حالة وعدد حالات الخروج 143 حالة؛ لذا اقتضى التنويه" .

 

 


 




 

 


 

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