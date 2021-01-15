الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 06:52 م

بيان صادر عن سلطة العقبة الخاصة لتوضيح موعد الحملة الامنية الموسعة

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الوكيل الاخباري - اصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الجمعة بياناً جاء فيه " لاحقا لاعلان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستجابة لمطالب العديد من المواطنين حول اعطاء فرصة للتخلص من البضائع لديهم وتسهيلا عليهم تقرر تاجيل الحملة الامنية للاغلاقات حتى بداية الاسبوع القادم " .

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واضاف البيان " علما بانه واعتبارا من بداية الاسبوع القادم ستقوم الاجهزة المعنية بالسلطة والاجهزة الامنية بتنفيذ حملة شاملة على هذه المحال المخالفة متطلعين لتعاون المخالفين بتصويب هذه المخالفات قبل موعد الحملة لتفادي اية اجراءات قانونية بحقهم " . 


 




 

 


 

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