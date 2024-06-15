بيان صادر عن شركة الكهرباء الوطنية

الوكيل الاخباري - انخفض إجمالي حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن في أول خسمة أشهر من العام الحالي بنسبة 21 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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ووفقا لبيانات شركة الكهرباء الوطنية، فإن حجم الطاقة المصدرة إلى العراق منذ شهر شباط (فبراير) بلغ 12.7 جيجا واط ساعة منذ بدء تشغيل مشروع الربط بين البلدين، فيما لم تكن تظهر سابقا في بيانات الشركة.

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