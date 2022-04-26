بيان صادر عن صندوق المعونة بشأن المعونة الشهرية

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 520 أسرة لشهر آذار الماضي.



وبحسب تقرير أعمال الصندوق لشهر آذار الماضي، جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 720 أسرة، وتخفيضها عن 32 أسرة، فيما بلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 10134 أسرة.



وأشار التقرير إلى أن 1257 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "العادية والفورية"، و100 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و30 شخصًا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.



وبين التقرير أن التحويل النقدي عن طريق البريد شمل استلام 74168 أسرة من خلال بطاقة الصراف الآلي، كما استقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 70975 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى إغلاقها 33899 حالة.

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