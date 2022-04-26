الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تنفي قطع الغاز الطبيعي عن بولندا

ألمانيا : الحكومة توافق على إرسال دبابات إلى أوكرانيا

زكاة الطفيلة ومركز زها الثقافي ينظمان حفل افطار للأيتام

الامن العام : العثور على 3 قنابل قديمة

بيان صادر عن صندوق المعونة بشأن المعونة الشهرية

الكشف عن موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية

ولي العهد والأمير هاشم في بيت الرمان بجبل عمان - فيديو

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

وزير الزراعة يؤكد استمرار دعم الوزارة لتطوير الاتحادات والجمعيات النسائية

التنمية الاجتماعية : تغليظ العقوبات سيحد من أشكال التسول الجديدة

الثلاثاء، 26-04-2022 09:51 م

بيان صادر عن صندوق المعونة بشأن المعونة الشهرية

420222411628109849242


الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 520 أسرة لشهر آذار الماضي.

وبحسب تقرير أعمال الصندوق لشهر آذار الماضي، جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 720 أسرة، وتخفيضها عن 32 أسرة، فيما بلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 10134 أسرة.

وأشار التقرير إلى أن 1257 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "العادية والفورية"، و100 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و30 شخصًا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

وبين التقرير أن التحويل النقدي عن طريق البريد شمل استلام 74168 أسرة من خلال بطاقة الصراف الآلي، كما استقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 70975 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى إغلاقها 33899 حالة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202224223447305690005

زكاة الطفيلة ومركز زها الثقافي ينظمان حفل افطار للأيتام

220222125737382169409

الامن العام : العثور على 3 قنابل قديمة

42022212195781571644

الكشف عن موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية

www

ولي العهد والأمير هاشم في بيت الرمان بجبل عمان - فيديو

w

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

1

وزير الزراعة يؤكد استمرار دعم الوزارة لتطوير الاتحادات والجمعيات النسائية

أخبار متعلقة
ووووو

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يوزع طرودا في منطقة باير

32022310104252633987

البدء باستقبال طلبات التظلمات لبرنامج الدعم النقدي الموحد