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الأربعاء، 27-01-2021 08:15 ص

بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي


الوكيل الاخباري - رحب مواطنون بما اعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول شمول فئات جديدة بالتعويضات المالية نتيجة التضرر من جائحة كورونا . 

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وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد اعلنت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، بأن برنامج مساند (1) المعـدل يمنح المتعطلين عن العمل بدل تعطل لمدة (6) أشهر بواقع (50%) من الأجر الأخير المشمول وبحد أدنى (150) دينار وحد أعلى (350) دينار، يشمل أيضاً المتعطلين عن العمل قبل جائحة كورونا، شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه (36) اشتراكاً منها اشتراك واحد على الاقل في تأمين التعطل عن العمل.


كما بينت المؤسسة بأن استفادة المؤمن عليه مسبقاً من بدل التعطل وفقـاً للبرنامـج لا تحول دون استفادته من هذا البرنامج شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المدين بها للمؤسسة عن ما نسبته (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للضمان.


 




 

 


 

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