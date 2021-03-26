بيان صادر عن مديرية الأمن العام حول الحظر الشامل



الوكيل الاخباري –

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قالت مديرية الأمن العام الجمعة، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى خلال الـ 24 ساعة الماضية من الحظر الشامل 27 ألف مكالمة.وأضافت في بيان لها الجمعة أن فرق الدفاع المدني نفذت 6800 واجب بين إسعاف وإنقاذ وإطفاء.وبينت أن آلاف من مرتباتها واصلت الليل بالنهار خلال ساعات الحظر الشامل التي التزم خلالها المواطنون في منازلهم آمنين.وتابعت إلى أن جميع وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام استمرت بعملها في متابعة كافة القضايا، والوقاية من الجريمة، وتقديم الخدمات الأمنية ومساعدة المواطنين، وحراسة الممتلكات العامة والخاصة وحماية المنشآت.وضاعفت مديرية الأمن العام من جهودها خلال ساعات الحظر الشامل وتابع الالاف من مرتباتها عملهم دون توقف من خلال تفعيل نقاط الضبط والسيطرة والدوريات الثابتة والراجلة، لتأمين الأمن والحماية في كافة المناطق والمحافظات، والرقابة على الالتزام بالقوانين.ودعت مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى التقيد بأوامر الدفاع حفاظا على سلامتهم، والتعاون مع رجال الأمن العام، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 للحالات الطارئة.