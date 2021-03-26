الجمعة 26-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص تلقوا لقاح استرازنيكا

لبنان يطالب بحق الوصول المنصف للقاحات كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور

توضيح من لجنة الاوبئة بشأن زيادة ساعات الحظر وشهر رمضان

الأزمات:أحقية اللقاح حسب الأولويات العمرية

السعودية تلزم العاملين بخدمات الحج بلقاح كورونا

لجنة الاوبئة : الحظر الجزئي وحظر الجمعة لن يقلل عدد الاصابات

لجنة الاوبئة تكشف عن تطورات هامة بالاردن خلال الأسابيع المقبلة

الصحة العالمية تطلب من الدول التبرع العاجل بـ 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لكوفاكس

رئيس الوزراء يعزي نظيره المصري بضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج

الجمعة، 26-03-2021 09:10 م

بيان صادر عن مديرية الأمن العام حول الحظر الشامل

320211419185633206610



الوكيل الاخباري – قالت مديرية الأمن العام الجمعة، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى خلال الـ 24 ساعة الماضية من الحظر الشامل 27 ألف مكالمة.
اضافة اعلان

وأضافت في بيان لها الجمعة أن فرق الدفاع المدني نفذت 6800 واجب بين إسعاف وإنقاذ وإطفاء.

وبينت  أن آلاف من مرتباتها واصلت الليل بالنهار خلال ساعات الحظر الشامل التي التزم خلالها المواطنون في منازلهم آمنين.

وتابعت إلى أن جميع وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام استمرت بعملها في متابعة كافة القضايا، والوقاية من الجريمة، وتقديم الخدمات الأمنية ومساعدة المواطنين، وحراسة الممتلكات العامة والخاصة وحماية المنشآت.

وضاعفت مديرية الأمن العام من جهودها خلال ساعات الحظر الشامل وتابع الالاف من مرتباتها عملهم دون توقف من خلال تفعيل نقاط الضبط والسيطرة والدوريات الثابتة والراجلة، لتأمين الأمن والحماية في كافة المناطق والمحافظات، والرقابة على الالتزام بالقوانين.

ودعت مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى التقيد بأوامر الدفاع حفاظا على سلامتهم، والتعاون مع رجال الأمن العام، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 للحالات الطارئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202125222258449323599

تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص تلقوا لقاح استرازنيكا

3202125172526996099530

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور

32021229526577109445

توضيح من لجنة الاوبئة بشأن زيادة ساعات الحظر وشهر رمضان

3202125222258449323599

الأزمات:أحقية اللقاح حسب الأولويات العمرية

320212421350211901619

لجنة الاوبئة : الحظر الجزئي وحظر الجمعة لن يقلل عدد الاصابات

3202125164254551938935

لجنة الاوبئة تكشف عن تطورات هامة بالاردن خلال الأسابيع المقبلة

أخبار متعلقة
320219142555428595110

الأمن يواصل آداء واجباته خلال الحظر الشامل - صور

حظر

ضبط 1203 شخصا خلال الحظر الشامل

2202120231027658231180

الشرطة والدفاع المدني ينفذان عملية لإنقاذ شخص سقط في مقطع صخري

1120202221058176358412

العوايشة يحذر المواطنين من عقوبة جديدة بعد صدور أمر الدفاع 26

4202018214346852078285

الأمن العام يحذر من تداول فيديوهات قديمة حول الحظر

ffff

بيان صادر عن مديرية الامن العام حول تنفيذ الحظر الشامل