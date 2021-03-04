بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الاخباري -

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اطلقت مديرية الأمن العام اليوم الخميس حملة توعوية تحت عنوان يداً بيد للتوعية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة استخدام وسائل السلامة العامة والحد من المخالفات المرتكبة بهذا المجال .وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور الأمن العام المجتمعي وحرصاً على نشر الوعي وتحفيز انتهاج السلوك الوقائي الصحي للحفاظ على السلامة والصحة العامة وللمساهمة في الحد من المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من فيروس كورونا .وقام منتسبو الأمن العام العاملين في الميدان صباح اليوم بتوزيع آلاف الكمامات على المواطنين وتوعيتهم بضرورة ترك مسافات الأمان والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتأكيد على أن المخالفة لم تكن يوماً هدفاً وإنما اجراء احترازيا لحماية المجتمع من تفشي الوباء والحد من الإصابات والوفيات الناتجة عنه.