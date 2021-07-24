بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الاخباري -

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بذلت مديرية الأمن العام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال اداراتها ووحداتها جهوداً كبيرة لتقديم كافة الخدمات الأمنية والإنسانية، وتوفير السلامة الأمنية والمرورية والاجواء الآمنة للمواطنين خلال احتفالهم بعيد الاضحى المبارك .وبينت المديرية ان مديرية العمليات والسيطرة استجابت على رقم الطوارئ الموحد 911 خلال أيام العيد لحوالي ( مائة وخمس آلاف ) مكالمة تنوعت ما بين البلاغات والمكالمات والحالات المرضية.كما نفذت إدارة السير خطة مرورية ناجحة حافظت على انسيابية الحركة المرورية وحالت دون وجود أية عوائق وقللت من حوادث السير واستجابت لسبعة آلاف بلاغ خلال ايام العيد.وفتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها امام الزوار طيلة ايام العيد، حيث زار ثلاثة وثلاثون الف شخص اقرباءهم داخل تلك المراكز .