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الإثنين، 22-02-2021 11:43 م

بيان صادر عن مديرية الامن العام

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الوكيل الاخباري - حرر رجال الأمن اليوم الاثنين، 2497 مخالفة فردية لأوامر الدفاع، إلى جانب مخالفة وضبط 16 مقهى ومنشأة لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع .
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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية كثفوا حملاتهم الأمنية ورقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية.

وأكد أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف ويومي في كافة مناطق المملكة، داعياً الجميع للالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

 




 

 


 

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