بيان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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شكّل مستشفى الجامعة الأردنية لجنة خاصة باستقبال الحالات المرضيّة ودراستها، ضمت مُمثّلين من جميع مؤسّسات القطاع العام.وأعلن المستشفى في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بصدد افتتاح وحدة مُتخصّصة للعلاج بواسطة الأشعة المصوّبة (الجاما نايف) نهاية الشهر الجاري، بإشراف كادرٍ طبيٍّ وتمريضيٍّ وفنيٍّ مؤهّل، وستُقدّم خدماتها العلاجيّة لجميع مؤسّسات القطاع الصحي العام والخاص بالإضافة إلى مرضى المُستشفى.وأضاف، ان هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمشاريع الطبية الرائدة التي ستعنى بمُعالجة مجموعةٍ من أمراض الدماغ كالأورام الدماغية الحميدة والخبيثة، وتشوّهات الأوعية الدمويّة داخل الدماغ، والاعتلالات الوظيفيّة داخل الدماغ كالرُّعاش وأمراض العصب الخامس واعتلالاته.