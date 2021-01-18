بيان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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باشرت عيادة ما قبل التخدير في مستشفى الجامعة الأردنية بتقديم خدماتها للمرضى بإشراف استشاريّي التخدير والعناية المركزة وطاقمٍ مُدرّب من المقيمين وبإسنادٍ تمريضيٍّ مؤهل.وجاء في بيان صحافي صادر عن الجامعة اليوم الاثنين، إن العيادة التي تُقدّمُ خدماتها للمرضى المنوي إجراء تداخلات جراحيّة لهم أو أيّة إجراءات تحت التخدير، ستعمل تقييما للمرضى بصورة شاملة فيما يتعلق بالتخدير والنوع المتبع خلال إجراء العملية.وتقوم العيادة بتحويل المرضى في حال وجود أي سبب يحول دون إجراء العملية للعيادات ذات العلاقة لتقييم الحالة المرضية ليُصار إلى إجراء اللازم للمريض بعد تقديم المشورة الطبية اللازمة من أصحاب الاختصاص وتسجيله على جدول العمليّات المُبرمجة، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة من قبل أطباء التخدير والتحضير الآمن قبل إجراء العمليات الجراحية ما يساعد على التقليل من عدد أيام دخول المريض ومكوثه في المُستشفى.