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الثلاثاء، 09-03-2021 03:22 م

بيان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الثلاثاء، إيقاف إجراء العمليات غير الطارئة والعمل في العيادات الخارجية حتى إشعار آخر.
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وقالت في بيان: إنه "نظرا للوضع الوبائي في المملكة وازدياد الحالات المسجلة بمرض كورونا ولسلامتكم وسلامة الكوادر الصحية ولتوفير الخدمة المناسبة لمرضى كورونا المصابين يؤسفنا إعلامكم بالقرارات التالية

1- إيقاف العمل في العيادات الخارجية اعتبارا من الخميس الموافق 11/3/2021 وحتى إشعار آخر.

2- إيقاف جميع العمليات المجدولة باستثناء الحالات الطارئة اعتبارا من صباح الأحد 14/3/2021 وحتى إشعار آخر.

3- الاستمرار باستقبال الحالات الطارئة بجميع التخصصات الطبية وخصوصا الحوادث ومرضى السرطان والكلى والقلب وحالات الولادة.

4- صرف الوصفات الشهرية سيكون وفق برنامج.

وأكّد المستشفى منع الزيارة للمرضى الداخلين بالمستشفى تنفيذا لأوامر الدفاع.

 




 

 


 

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