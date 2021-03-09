بيان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

الوكيل الاخباري -

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أعلنت إدارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الثلاثاء، إيقاف إجراء العمليات غير الطارئة والعمل في العيادات الخارجية حتى إشعار آخر.وقالت في بيان: إنه "نظرا للوضع الوبائي في المملكة وازدياد الحالات المسجلة بمرض كورونا ولسلامتكم وسلامة الكوادر الصحية ولتوفير الخدمة المناسبة لمرضى كورونا المصابين يؤسفنا إعلامكم بالقرارات التالية1- إيقاف العمل في العيادات الخارجية اعتبارا من الخميس الموافق 11/3/2021 وحتى إشعار آخر.2- إيقاف جميع العمليات المجدولة باستثناء الحالات الطارئة اعتبارا من صباح الأحد 14/3/2021 وحتى إشعار آخر.3- الاستمرار باستقبال الحالات الطارئة بجميع التخصصات الطبية وخصوصا الحوادث ومرضى السرطان والكلى والقلب وحالات الولادة.4- صرف الوصفات الشهرية سيكون وفق برنامج.وأكّد المستشفى منع الزيارة للمرضى الداخلين بالمستشفى تنفيذا لأوامر الدفاع.