بيان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

الوكيل الاخباري -
أعلنت إدارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الثلاثاء، إيقاف إجراء العمليات غير الطارئة والعمل في العيادات الخارجية حتى إشعار آخر.اضافة اعلان
وقالت في بيان: إنه "نظرا للوضع الوبائي في المملكة وازدياد الحالات المسجلة بمرض كورونا ولسلامتكم وسلامة الكوادر الصحية ولتوفير الخدمة المناسبة لمرضى كورونا المصابين يؤسفنا إعلامكم بالقرارات التالية
1- إيقاف العمل في العيادات الخارجية اعتبارا من الخميس الموافق 11/3/2021 وحتى إشعار آخر.
2- إيقاف جميع العمليات المجدولة باستثناء الحالات الطارئة اعتبارا من صباح الأحد 14/3/2021 وحتى إشعار آخر.
3- الاستمرار باستقبال الحالات الطارئة بجميع التخصصات الطبية وخصوصا الحوادث ومرضى السرطان والكلى والقلب وحالات الولادة.
4- صرف الوصفات الشهرية سيكون وفق برنامج.
وأكّد المستشفى منع الزيارة للمرضى الداخلين بالمستشفى تنفيذا لأوامر الدفاع.