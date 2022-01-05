بيان صادر عن وزارة الاوقاف

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الأربعاء، 05-01-2022 09:55 م

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الوكيل الاخباري - باشرت مديرية أوقاف محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، بالعمل بالمبادرة الوطنية لإكرام المصحف الشريف والتي تهدف إلى تكريم المصاحف ذات الأوراق التالفة.

وأوضح مدير أوقاف الكرك الدكتور إحمود الضمور أن المبادرة تهدف لتجميع المصاحف بمبنى المديرية القديمة ومكتب لواءي القصر وفقوع ومبنى مكتب أوقاف لواء الأغوار الجنوبية وفي مسجد ابن عايض بلواء القطرانة وصولا إلى تسهيل عملية الجمع على الموطنين والموظفين على حد سواء.

وأكد الضمور أن المديرية استقبلت أكثر من ألفي مصحف وتم إرسالها إلى مصنع إسمنت الجنوب لحرقها بالفرن المخصص حسب الأصول ومن ثم جمع الرماد ودفنه في مكان طاهر ضمن الضوابط الشرعية.

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