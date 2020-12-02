بيان صادر عن وزارة التربية حول التعليم بالمدارس

الوكيل الاخباري -

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قالت وزارة التربية والتعليم، إن التحول للتعليم عن بعد لم يكن خيارا سهلا، ولكنه افضل الأساليب المتاحة لضمان حق الطلبة في التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها.واكدت أنها واصلت منذ بدء الجائحة تعزيز التجربة الاردنية في التعليم عن بعد، وتطوير أدواته ليكون بعد الجائحة داعما ومعززا للتعليم الوجاهي، في الوقت الذي حرصت فيه على تعزيز مهارات المعلمين في هذا المجال.و أوضحت الوزارة أن مدارس المملكة حققت نجاحا في مجال التعليم عن بعد، من خلال الكثير من المبادرات الناجحة للزملاء المعلمين والمعلمات في مواصلة تعليم طلبتهم عبر وسائل التواصل والاتصال المتاحة.واكدت الوزارة أن مدارسها مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام، للاطلاع على تجربة التعليم عن بعد، وما حققته المدارس من نجاح حقيقي في هذا المجال، داعية وسائل الإعلام الراغبة بالاطلاع على هذه التجربة للتواصل مع الناطق الإعلامي لغايات تسهيل مهماتهم الإعلامية في المدارس.