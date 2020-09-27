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الأحد، 27-09-2020 01:48 م

بيان صادر عن وزارة التربية حول تعطيل دوام مدارس - اسماء

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري- قالت وزارة التربية والتعليم انه تم تحويل (  27 ) مدرسة  إلى نظام التعليم عن بعد ليوم امس السبت والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث اولى وطلبة ثانوية عامة :

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المدارس الحكومية : 


1- مدرسة حي الهاشمي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة  أربعة طلاب.


2- مدرسة معان الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة  طالبة.


3- مدرسة الزرقاء الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة  طالب.


4- مدرسة جبل طارق الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة  طالب. 


5- مدرسة جبل طارق الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى - إصابة  طالب.


6- مدرسة صفية بنت عبد المطلب الأولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة  طالبة.


7- مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة  طالبة.


8- مدرسة شجرة  الدر/ الفترة الاولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة  طالبة.


9- مدرسة شجرة  الدر/ الفترة الثانية /  مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة  نفس الطالبة في الفترة الأولى.


10- مدرسة فاطمة بنت الخطاب / مديرية التربية والتعليم / الزرقاء الأولى / إصابة  معلمة.


11- مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة  طالبين.


12- مدرسة طاسان الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية / إصابة  طالب.


13- مدرسة إسكان الداخلية الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة  معلمة .


14- مدرسة مخيزن الثانوية الاولى للبنات/ الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / مخيم مخيزن / إصابة  عضو هيئة إدارية و طالبة.
15- مدرسة مخيزن الثانوية الأولى للبنين/مسائي / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / مخيم مخيزن – الأزرق / إصابة  عضو هيئة إدارية.


16- مدرسة مخيزن الأساسية الخامسة للبنين / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / مخيم مخيزن  - الأزرق القرية الثالثة / إصابة  عضوي هيئة إدارية.
17- مدرسة مخيزن الأساسية الخامسة للبنات/ الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية - مخيم مخيزن  - الازرق - القرية الثالثة / إصابة عضو هيئة إدارية.


18- مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة  معلم.


19- مدرسة جعفر الطيار الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة  معلم.


20- مدرسة قطر الندى الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة  طالبة.


21- مدرسة زمال الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الكورة / إصابة  معلم.


22- مدرسة عمار بن ياسر الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة  معلم.

المدارس الخاصة : 


تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 5 ) مدارس خاصة بسبب إصابة ( 4 ) طلاب ومعلمة .  


● عدد اصابات المعلمين ( 23 ) معلمًا ومعلمة.
● عدد أصابات الطلبة (٣٣).


* إصابة طالبة في مدرسة فاطمة بنت اليمان/ مديرية قصبة اربد ولا تعليق للدراسة لأن الطالبة لم تداوم في المدرسة ، و إصابة  10 من الطلبة و 9 من المعلمين في مدرسة خاصة تم إعلان التحول فيها إلى التعليم عن بعد سابقًا .

 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود اصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 347) مدرسة  متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث .

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث  والثقافة العسكرية والقطاع الخاص )    ( 269 ) مدرسة  شاملة المدارس في المناطق المعزولة.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 186 ) طالبا وطالبة.


• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 117 ) معلما ومعلمة و(  10 ) مستخدمين و ( 3 ) موظفين في مديريتي تربية وتعليم.


مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .


 




 

 


 

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