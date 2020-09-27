بيان صادر عن وزارة التربية حول تعطيل دوام مدارس - اسماء

الوكيل الاخباري- قالت وزارة التربية والتعليم انه تم تحويل ( 27 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم امس السبت والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث اولى وطلبة ثانوية عامة :

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المدارس الحكومية :



1- مدرسة حي الهاشمي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة أربعة طلاب.



2- مدرسة معان الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة طالبة.



3- مدرسة الزرقاء الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالب.



4- مدرسة جبل طارق الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالب.



5- مدرسة جبل طارق الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى - إصابة طالب.



6- مدرسة صفية بنت عبد المطلب الأولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالبة.



7- مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالبة.



8- مدرسة شجرة الدر/ الفترة الاولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالبة.



9- مدرسة شجرة الدر/ الفترة الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة نفس الطالبة في الفترة الأولى.



10- مدرسة فاطمة بنت الخطاب / مديرية التربية والتعليم / الزرقاء الأولى / إصابة معلمة.



11- مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة طالبين.



12- مدرسة طاسان الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية / إصابة طالب.



13- مدرسة إسكان الداخلية الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة .



14- مدرسة مخيزن الثانوية الاولى للبنات/ الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / مخيم مخيزن / إصابة عضو هيئة إدارية و طالبة.

15- مدرسة مخيزن الثانوية الأولى للبنين/مسائي / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / مخيم مخيزن – الأزرق / إصابة عضو هيئة إدارية.



16- مدرسة مخيزن الأساسية الخامسة للبنين / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / مخيم مخيزن - الأزرق القرية الثالثة / إصابة عضوي هيئة إدارية.

17- مدرسة مخيزن الأساسية الخامسة للبنات/ الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية - مخيم مخيزن - الازرق - القرية الثالثة / إصابة عضو هيئة إدارية.



18- مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلم.



19- مدرسة جعفر الطيار الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلم.



20- مدرسة قطر الندى الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة طالبة.



21- مدرسة زمال الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الكورة / إصابة معلم.



22- مدرسة عمار بن ياسر الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلم.



المدارس الخاصة :



تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 5 ) مدارس خاصة بسبب إصابة ( 4 ) طلاب ومعلمة .





● عدد اصابات المعلمين ( 23 ) معلمًا ومعلمة.

● عدد أصابات الطلبة (٣٣).



* إصابة طالبة في مدرسة فاطمة بنت اليمان/ مديرية قصبة اربد ولا تعليق للدراسة لأن الطالبة لم تداوم في المدرسة ، و إصابة 10 من الطلبة و 9 من المعلمين في مدرسة خاصة تم إعلان التحول فيها إلى التعليم عن بعد سابقًا .



• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود اصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 347) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث .



• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 269 ) مدرسة شاملة المدارس في المناطق المعزولة.



• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 186 ) طالبا وطالبة.



• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 117 ) معلما ومعلمة و( 10 ) مستخدمين و ( 3 ) موظفين في مديريتي تربية وتعليم.



مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .



وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .



