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الإثنين، 14-12-2020 06:11 م

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإحالات على التقاعد إجراء اعتيادي تحكمه قوانين التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية.
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وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الإحالات على التقاعد التي تجري في الوزارة باستمرار، تأتي لغايات فتح شواغر جديدة للتعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية، والتخفيف من البطالة التي يعاني منها طالبو الوظائف في الدرجات العلمية المختلفة بجميع التخصصات، ومنها التدريسية، إضافة إلى ضخ دماء جديدة للعملية التربوية.

ولفت إلى أن تقاعدات يوم امس التي شملت نحو 132 معلما ومدير مدرسة وإداريا في المدارس، أمر طبيعي واعتيادي، وكانت ضمن إحالات من وزارات ومؤسسات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن عددا كبيرا من المحالين على التقاعد امس كانوا من العاملين على نظام التقاعد المدني، وممن تجاوزت خدمتهم الفعلية 29 عاما.

 




 

 


 

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