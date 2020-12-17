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الخميس، 17-12-2020 08:15 م

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - يشارك الأردن دول العالم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف في الثامن عشر من شهر كانون الأول من كل عام.
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وتعتبر اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، ويتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة" .

واكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، أنها أولت اللغة العربية اهتمامًا واسعًا في خططها وبرامجها وأنشطتها، حيث أن اللغة العربية رمز وجود الأمة، وحاضنة هويتها، وحارسة تراثها، ومشعل حضارتها ومنارة تقدمها، وركيزة أساسية في تكوين شخصية الأمة وحضورها الدائم.

واشارت إلى أن الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية وطنية ينبغي الاحتفاء بها، وتعزيز مكانتها بوصفها منهج حياة لدى الطلبة والمعلمين؛ بدءًا من قانون التربية والتعليم، الذي نص في غير موطن على تفعيل استخدام اللغة العربية، إضافة إلى دعوته الصريحة إلى استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة.

وبذلت الوزارة وما زالت، بحسب البيان، جهودًا كبيرة في هذا المجال، من أبرزها ؛ إعداد وثيقة جديدة للإطار العام والخاص المبحث اللغة العربية ومؤشرات أدائها، بالتعاون بين إدارة المناهج والكتب المدرسية، والمركز الوطني لتطوير المناهج، تستند إلى أسس النهوض بمهارات اللغة العربية، وتقويم اللسان، وتهذيب الذائقة اللغوية لدى الطلبة.

 




 

 


 

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