بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّ عدد المستفيدين من اتفاقية الوزارة الموقّعة مع البنك العربي الإسلامي الأردني منذ بدء سريانها تموز الماضي بلغ 2018 مستفيدًا من المعلمين والموظفين بجميع فئاتهم الأولى والثانية والثالثة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أن مجموع قيمة التمويلات الممنوحة للمستفيدين قبل حساب المرابحة بلغ 11 مليونًا و 603 آلاف و 436 دينارًا توزعت بين برامج التمويل المختلفة، المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والقرض الحسن.وأوضح البيان أن عدد المستفيدين من تمويلات الإجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة بلغ 1314 معلمًا وموظفًا بقيمة 11 مليون و 35 ألفًا و151 دينارًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من القروض الحسنة 704 معلمًا وموظفًا بقيمة 568 ألفًا و 285 دينار.وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها بصدد توقيع مزيدٍ من الاتفاقيات مع مختلف البنوك والشركات خدمةً لجميع المعلمين والموظفين العاملين فيها.وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ومدير عام البنك الإسلامي الأردني إياد العسلي قد وقّعا اتفاقية منتصف تموز الماضي قدّم بموجبها البنك حزمة من التمويلات المصرفيّة ا، لجميع العاملين في وزارة التربية وعددهم نحو 113 ألفًا و670 موظفًا.