بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة التوجيهية للتعليم الدامج، اجتماعها الأول اليوم في وزارة التربية والتعليم برئاسة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وحضور أعضاء اللجنة، ناقشت خلاله تعزيز الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة.

اضافة اعلان



وبين الدكتور العجارمة خلال الاجتماع، أن الوزارة عملت على بناء الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج 2020-2030 والبدء بتنفيذها بتعاون وشراكة وثيقين مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لما لها من أهمية تربوية وتعليمية، ولأثرها البالغ في الارتقاء بالمسار التعليمي لذوي الإعاقة، وفي بث ثقافة التنوع البشري لدى الطلبة، وتقبل الاختلاف ومعايشته في سن المدرسة بوصفه مكونًا طبيعيًّا من مكونات الحياة.



وأشار إلى المدارس التي تعنى بالطلبة ذوي الإعاقة بوجه خاص؛ كمدارس الصم والمكفوفين، ووفرت غرفًا ملحقة في المدارس الحكومية للعناية بالطلبة ذوي الإعاقات الذهنية، والإعاقات السمعية واضطرابات النطق، والطلبة من ذوي صعوبات التعلم، وطورت برامج متخصصة في مجال تعليم هؤلاء الطلبة وتوفير الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات التعليمية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.



وأكدت اللجنة على ضرورة توفير البيئة الملائمة لدمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم في مدارسنا، وتدريب وتأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على تبني هذا النوع من التعليم، لافتين إلى أهمية دور الجامعات في أخذ التعليم الدامج في عين الاعتبار كتخصص ضمن برامجها التعليمية.



