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الثلاثاء، 30-03-2021 04:55 م

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - حصلت 7 مدارس أردنية على شهادة مدارس مشروع التوأمة الإلكترونية للعام الحالي، بالشراكة بين مبادرة مدرستي ووزارة التربية والتعليم ودعم الاتحاد الأوروبي.
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وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان اليوم الثلاثاء، إن برنامج التوأمة الإلكتروني هو أكبر مجتمع للمعلمين والمدارس في العالم، يعمل من خلال استخدام منصة عالية الأمان عبر شبكة الإنترنت على مدى 13 عاما، ويربط بين أكثر من 864299 معلما ومعلمة و214249 مدرسة في أوروبا ودول الجوار، إضافة إلى دعم مشاريع التعاون المدرسي وتزويد المعلمين بفرص التطوير المهني والأدوات لتبادل الخبرات.

ووقعت مبادرة مدرستي، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، اتفاقية تعاون مع المفوضية الأوروبية أخيرا، لتنفيذ مشروع التوأمة الإلكترونية (إيراسموس بلس) في المملكة، وهو برنامج تابع للاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والتدريب والشباب.

 




 

 


 

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