بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

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أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لمشاركة طلبة الأردن بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF للعام 2021، والذي سيعقد هذا العام عن بعد من الثالث وحتى السادس من أيار المقبل.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن 27 طالبا وطالبة من مختلف مدارس المملكة سيمثل المملكة في المعرض من خلال 16 مشروعاً مدرسيًا للمنافسة في مجالات مختلفة، وذلك بدعم من صندوق الحسين للإبداع والتفوق.وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية على المستوى العالمي في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا، ويشارك فيها طلبة من أكثر من 80 دولة في العالم.وشملت الاستعدادات التعريف والتوعية بالجائزة وتدريب الكوادر الإشرافية المعنية بها والمعارض المحلية والوطنية وتحضير المشاريع.