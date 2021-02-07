بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوكيل الاخباري -

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حافظت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على متطلبات الحصول على شهادة المواصفة العالمية الايزو (ISO 9001-2015) للعام الثاني على التوالي بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد.ولفت البيان إلى أن الفريق المتخصص من شركة (SGS) السويسرية، إحدى الشركات العالمية المعتمدة دولياً لمنح هذه الشهادة، اختتم عملية تدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط الحصول على هذه الشهادة.وبين أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للهدف الخامس من أهداف الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة للأعوام (2019-2021)، والتي تتضمن بناء نظام للجودة والتطوير المؤسسي يعمل على تحسين أداء الوزارة.