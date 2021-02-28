بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

الوكيل الاخباري - قررت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف الاعتراف بجامعة التعليم المستمر الكازاخستانية بسبب إخلالها بشروط الاعتراف.



وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد إن الطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعة بعد صدور قرار إيقاف الاعتراف بها أي بعد تاريخ 22 / 11 / 2020 لن يتم معادلة شهاداتهم في حين سيتم الاعتراف ومعادلة شهادات الطلبة الذين التحقوا بالجامعة قبل تاريخ صدور هذا القرار .



واضافت الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء ما تقوم به من مراجعة وتدقيق دوري على الجامعات غير الأردنية التي تعترف بها وزارة التعليم العالي الأردنية.



وبينت أن وزارة التعليم العالي الكازاخستانية والقضاء الكازاخستاني أصدرا قرارا يقضي بإلغاء الاعتراف بهذه الجامعة من قبل السلطات الكازاخستانية وإيقاف ترخيصها بشكل نهائي، وبذلك أصبحت هذه الجامعة حكماً غير معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني مما يستوجب على جميع الطلبة الأردنيين الملتحقين بهذه الجامعة سرعة الالتحاق بجامعات أخرى معترف بها حفاظا على مستقبلهم الأكاديمي.

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وقالت الوزارة أنها تابعت قضية الطلبة الأردنيين الدارسين في تخصصي الطب وطب الأسنان في جامعة التعليم المستمر الكازاخستانية، وذلك بالتنسيق مع السفير الأردني في جمهورية كازاخستان.



