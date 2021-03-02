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الثلاثاء، 02-03-2021 06:02 م

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

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 الوكيل الاخباري - احتضنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للشركاء في "برنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بالأردن" مع رؤساء الجامعات الأردنية واليرموك ومؤتة والهاشمية اللواتي اختيرت للمشاركة في هذا البرنامج.
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ووفقا لبيان الوزارة، ثمن أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي دعم وتنفيذ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لهذا البرنامج، ودورهم المتميز في دعم قطاع التعليم العالي في الأردن، بالإضافة إلى جهود أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، ومنظمة(IREX)، في تنفيذ البرنامج وإنجاحه. 

وأكد الدكتور الدبعي أن هذا البرنامج يحظى بأهمية كبيرة لدى الوزارة، انطلاقاً من تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، في رفع كفاءة الكوادر التدريسية، وتجويد مخرجات كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية من خلال توفير برامج تنمية مهنية مبتكرة ونوعية، تستند إلى أفضل الممارسات والبحوث العالمية والعلمية التربوية، لتمكين المعلّمين بالمهارات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم لهم، لإنشاء وتطوير جيل مبدع، يتمتع بطاقات هائلة، وقدرات كبيرة، ومواهب متنوعة.

وأضاف البيان أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الجهود الموجودة بالمملكة، لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، للصفوف (رابع -عاشر)، من خلال تحسين برامج إعداد المعلمين المطروحة في الجامعات الأردنية، لتخصصات اللغة العربية واللغة الانجليزية، والعلوم، والرياضيات. وبين أن البرنامج يتميز بتغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين المؤهلين في جميع أنحاء المملكة.

 




 

 


 

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