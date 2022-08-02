بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان

الوكيل الاخباري- رحّبت ‏وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة الأميركية قتل زعيم "تنظيم القاعدة الإرهابي" أيمن الظواهري في أفغانستان.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن "مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي يمثل رسالةً صارمة أن لا مكان آمن للإرهاب والإرهابيين".



وأكّدت الوزارة أن الإرهاب عدوٌ مشترك، وأن الأردن مستمر في العمل مع شركائه في مكافحة الإرهاب، والتصدي لتنظيماته الظلامية التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار.



وشدّدت الوزارة على أهمية استمرار تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره.

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