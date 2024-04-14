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الأحد، 14-04-2024 11:47 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً الليلة، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ركّز على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة. 

وأكد الوزيران ضرورة الحؤول دون المزيد من التصعيد، والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع. 

وحذر الصفدي من تبعات أي تصعيد إسرائيلي جديد في المنطقة، وأكد أن منع التصعيد يستوجب وقف العدوان على غزة والعمل الفوري على إطلاق جهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين. 

كما تلقى الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركّز أيضاً على تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً التصعيد الخطير فجر اليوم. 

وأكد الصفدي وكاميرون ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، والحؤول دون توسع الحرب إقليمياً.

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