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الأربعاء، 15-05-2024 04:27 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الخارجية


 الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليمي أغام وتاناه داتار غرب جزيرة سومطرة، يوم أول من أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، وفقدان آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

وأكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المفقودين.

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