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الأحد، 30-05-2021 02:43 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الخارجية



الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن القنصل في السفارة الأردنية في تل أبيب زار صباح اليوم الأحد المواطنين الأردنيين المحتجزين في إسرائيل السيد مصعب الدعجة والسيد خليفة العنوز. 
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وأوضح الفايز أن القنصل اطمأن على أوضاعهما واستمع لطلباتهما ووقف على حيثيات ومجريات ما جرى وسير التحقيق معهما.

وبين الفايز أن الوزارة ستواصل متابعة هذا الموضوع مع السلطات الإسرائيلية لضمان حقوقهما القانونية والإنسانية انسجاما مع القانون  الدولي، مؤكدا أنه على السلطات الإسرائيلية احترام كافة حقوقهما وأنها تتحمل مسؤولية سلامتهما.

وأضاف الفايز أن الوزارة ستستمر بالعمل على إطلاق سراحهما، كما ستواصل السفارة في تل أبيب زيارتهما والاطمئنان عليهما.

 




 

 


 

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