بيان صادر عن وزارة الداخلية

الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الخميس، أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وبدعم من حكومة النرويج.

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وشارك في هذه المرحلة 60 شابا وشابة يمثلون محافظات إربد والمفرق وعجلون، حيث سيعمل الفريق مع المجتمعات المحلية لزيادة معدل التطعيم ورفع الوعي بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.



وعرض مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ محمد السرحان في كلمة له خطة وزارة الداخلية في تجهيز الفريق الشبابي للميدان مبينا ان هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية الى القضاء على الوباء، وتقع كذلك ضمن اولويات وزارة الداخلية لدعم الشباب وتسجيعهم على الانخراط بالمبادرات الوطنية.



وعبر المحافظ السرحان عن الشكر لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة النرويج لهذه المبادرة، مثمنا الجهود التي تبذلها ايضا وزارة الاقتصاد الرقمي والجمعية الملكية للتوعية الصحية .