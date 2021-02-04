بيان صادر عن وزارة الصحة حول العودة إلى المدارس

الوكيل الاخباري -

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نظمت مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة ورشات عمل ميدانية حول بناء قدرات الكوادر الصحية للتعامل مع دليل عودة الطلاب الى المدارس في الفصل الدراسي الثاني 2021، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية (امفنت).وتهدف الورش بحسب بيان صادر من وزارة الصحة الى التعريف بمضامين وتطبيق الدليل الارشادي وبروتوكول السلامة العامة حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين على حد سواء.واشار المحاضرون في الورشة الاولى التي افتتحها مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس اليوم الخميس الى حقائق حول اعراض وانتشار وعلاج فيروس كورونا ضمن البروتوكول الصحي، والاجراءات الصحية الوقائية والتثقيفية وفق الفئة العمرية، والاجراءات المدرسية العامة الواجب اتباعها في حال شعور الطالب او احد الكوادر الادارية والتعليمية باي اعراض للمرض.وسيكون الدليل الارشادي بين أيدي الكوادر الصحية والتربوية في المدارس ليكون دليًل إجرائي ينظم عودة الطلبة لمدارسهم، ويعيد تنظيم شكل العام الدراسي في ضوء الاعتبارات الصحية، إذ يقدم هذا الدليل نماذج دوام المدارس وفق افتراضات أساسية توازن بين الصحة والتعليم، وتتسم بالمرونة في سياسات التعليم، وتوازن بين الزمن المخصص للتدريس ومحتوى المقررات الدراسية.وفي السياق ذاته فان وزارة الصحة قدمت 500 ميزان لقياس الحرارة الى وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على المدارس في المحافظات كخطوة تساهم في الحد من انتشار الفيروس.وشارك في الورشة الافتتاحية عدد من الكوادر العاملة في مديريات الصحة و مستشار الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور عادل البلبيسي ومديرة الصحة المدرسية الدكتورة سمر بطارسة .